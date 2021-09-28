Белый медведь Николай поселится в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Общество

Медведица Аяна тестирует новый вольер Фото: пресс-служба зоопарка

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Белый медведь Николай поселится в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом рассказали в зоопарке.

Животное приедет в рамках программы опеки белых медведей в зоопарках России, реализуемой "Обществом дикой природы" при поддержке компании "Роснефть".

Специально к приезду самца в нижегородском зоопарке рядом с вольером самки Аяны был построен новый вольер.

"Для Николая, так же как и для Аяны, мы создали максимально комфортные условия. В новом вольере есть бассейн глубиной три метра, разноуровневый ландшафт с искусственным и натуральным грунтом, имеется натуральная зеленая растительность. Также для удобства посетителей между вольерами Аяны и Николая предусмотрена специальная смотровая площадка в виде башни, с которой можно будет одновременно наблюдать за нашими белыми медведями", - сообщил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин.

В зоопарке отметили, что медведица Аяна уже протестировала новый вольер. Она тщательно все обнюхала, попробовала на вкус натуральный газон и сделала несколько глотков из бассейна.

(фото: пресс-служба зоопарка)

"Судя по поведению Аяны, новыми жилищными условиями для своего жениха она осталась полностью довольна. А судя по тому, что в новых апартаментах она даже решила остаться, вольеру она поставила самую высокую оценку", - добавил Владимир Герасичкин.

Пока белая медведица пребывает в новом в вольере, в ее апартаментах будет проведен косметический ремонт бассейна.

Напомним, что вольер для белой медведицы открылся в "Лимпопо" в 2018 году.