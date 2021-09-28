Медведица Аяна тестирует новый вольер
Фото:
Белый медведь Николай поселится в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом рассказали в зоопарке.
Животное приедет в рамках программы опеки белых медведей в зоопарках России, реализуемой "Обществом дикой природы" при поддержке компании "Роснефть".
Специально к приезду самца в нижегородском зоопарке рядом с вольером самки Аяны был построен новый вольер.
"Для Николая, так же как и для Аяны, мы создали максимально комфортные условия. В новом вольере есть бассейн глубиной три метра, разноуровневый ландшафт с искусственным и натуральным грунтом, имеется натуральная зеленая растительность. Также для удобства посетителей между вольерами Аяны и Николая предусмотрена специальная смотровая площадка в виде башни, с которой можно будет одновременно наблюдать за нашими белыми медведями", - сообщил генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин.
В зоопарке отметили, что медведица Аяна уже протестировала новый вольер. Она тщательно все обнюхала, попробовала на вкус натуральный газон и сделала несколько глотков из бассейна.
"Судя по поведению Аяны, новыми жилищными условиями для своего жениха она осталась полностью довольна. А судя по тому, что в новых апартаментах она даже решила остаться, вольеру она поставила самую высокую оценку", - добавил Владимир Герасичкин.
Пока белая медведица пребывает в новом в вольере, в ее апартаментах будет проведен косметический ремонт бассейна.
Напомним, что вольер для белой медведицы открылся в "Лимпопо" в 2018 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+