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Общество

Нижегородские адвокаты бесплатно проконсультируют пенсионеров 11 октября

06 октября 2021 15:11  [183] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские адвокаты бесплатно проконсультируют пенсионеров 11 октября. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Согласно информации, 11 октября с 9:00 до 12:00 в адвокатских контрах Нижегородской области будут проводиться бесплатные консультации для граждан-получателей пенсии по старости.

Акция организована палатой адвокатов Нижегородской области в рамках "Правового марафона для пенсионеров", который проходит в России по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Начинание федерального омбудсмена призвано помочь в формировании системы социальной адаптации, общественной поддержки и защиты прав людей зрелого и старшего возраста. В Нижегородской области оно получило широкую поддержку со сторону органов исполнительной власти региона, профессионального юридического сообщества и институтов гражданского общества.

В рамках "Правового марафона" запланированы как точечная юридическая поддержка возрастных граждан, так и проведение мероприятий по правовому просвещению в очном и дистанционном форматах, широкая информационно-разъяснительная работа в СМИ. Координатором и активным участником "Правового марафона" в Нижегородской области является региональный уполномоченный по правам человека.

Бесплатные консультации, которые 11 октября проведут для пенсионеров нижегородские адвокаты, станут одной из значимых составляющих масштабной правозащитной работы, которая проходит в регионе.

При этом прибывающие на прием пожилые люди должны соблюдать санитарные требования и использовать средства индивидуальной защиты, а также обязательно иметь при себе документы, подтверждающие получение пенсии по старости.

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Теги:
Уполномоченный по правам человека
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