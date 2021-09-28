"Быть отцом – это высшее призвание мужчины", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем отца.

По его словам, 17 октября 2021 года впервые в России отмечается День отца, который в дальнейшем будет праздноваться каждое третье воскресенье октября.

"Быть отцом – это высшее призвание мужчины. Воспитание ребенка невозможно без заботливого главы семейства, умеющего постоять за своих близких, ведь именно от него во многом зависит будущее детей, достаток и благополучие семьи. Этот праздник призван еще раз подчеркнуть важнейшую роль отца", - отметил Евгений Люлин.

"Для каждого ребенка папа имеет особое значение в жизни. Для девочек – это пример заботы и мужества, защитник. Для мальчиков – образец мужского поведения. Именно отец своим личным примером показывает уважительное отношение к женщине и является надежной опорой своей семьи. Он учит маленького человека быть честным, смелым, стойким, трудолюбивым и ответственным. Уверен, что этот праздник укрепит роль отца в обществе. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, взаимопонимания и благополучия", - говорится в поздравлении спикера Заксобрания.