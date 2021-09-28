Задержан начальник исправительного центра колонии в Нижегородской области

Оперативниками Нижегородского УФСБ задержан начальник участка, функционирующего в режиме исправительного центра (УФИЦ) при исправительной колонии №9 (ИУФИЦ при ФКУ ИК-9) ГУФСИН России по Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно информации, оперативники задержали Максима Караваева.
Они полагают, что он организовал преступный бизнес по предоставлению заключенным облегчённого режима пребывания. За это он получал денежное вознаграждение.
В частности, по версии следствия, мужчина обеспечивал заключённым возможность проведения отпусков, а также способствовал их переводу на домашний режим отбывания наказания.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+