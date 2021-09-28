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Происшествия

Задержан начальник исправительного центра колонии в Нижегородской области

06 октября 2021 15:58  [1829] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Оперативниками Нижегородского УФСБ задержан начальник участка, функционирующего в режиме исправительного центра (УФИЦ) при исправительной колонии №9 (ИУФИЦ при ФКУ ИК-9) ГУФСИН России по Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, оперативники задержали Максима Караваева.

Они полагают, что он организовал преступный бизнес по предоставлению заключенным облегчённого режима пребывания. За это он получал денежное вознаграждение.

В частности, по версии следствия, мужчина обеспечивал заключённым возможность проведения отпусков, а также способствовал их переводу на домашний режим отбывания наказания.

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