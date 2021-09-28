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Общество

Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кирилюка

06 октября 2021 17:52  [248] Общество
Юрий Емельянович Кирилюк

Юрий Емельянович Кирилюк

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Нижегородской области Юрий Емельянович Кирилюк скончался на 96 году жизни.

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи его смертью.

"Хочу выразить самые искренние соболезнования всем, кто знал Юрия Емельяновича Кирилюка – человека-легенду. Все мы, нижегородцы, гордились председателем Совета ветеранов нашей области. Вся его жизнь была посвящена подвигу – сначала военному, потом гражданскому. В 17 лет Юрий Емельянович вступил в ряды Красной Армии. Его не хотели брать, тогда он подправил метрику, добавив год. После войны он работал заместителем начальника училища в Вольске, а потом - руководил училищем тыла в Горьком. После выхода на пенсию Юрий Емельянович стал работать в областном Совете ветеранов, в 1993 году возглавил его и был бессменным руководителем почти 30 лет.

Все, кто работал с ним, отмечали его открытость, готовность помочь, неистощимое жизнелюбие. Юрий Емельянович был принципиальным и требовательным руководителем, но в то же время деликатным, тактичным и справедливым человеком. Сложно представить, что чувствуют после ухода Юрия Емельяновича его близкие и друзья. Нам всем будет не хватать его оптимизма и доброго совета", - отметил глава города Юрий Шалабаев.

СПРАВКА:

Юрий Емельянович Кирилюк родился 4 февраля 1926 года в Москве в семье рабочего. В марте 1943 года добровольно вступил в ряды Красной Армии. В августе-сентябре 1945 года в составе 198 стрелкового полка, входившего в состав 2-го Дальневосточного фронта, участвовал в войне с Японией. В 1974 году был назначен начальником филиала Вольского высшего училища тыла.

За ратный труд был награжден 5 орденами и 25 медалями.

С 1989 года работал в областном Совете ветеранов. С ноября 1993 года по настоящее время является председателем Нижегородского областного Совета ветеранов; одновременно был избран членом всероссийского Совета ветеранов (пенсионеров), а затем – членом Президиума Российского комитета ветеранов войны и военной службы.

В 2005 году ему присвоено Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области". В 2010 году за большой вклад в развитие ветеранского движения в Нижегородской области было присвоено звание "Почетный гражданин Нижегородской области".

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Теги:
Ветераны Некролог Соболезнования
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