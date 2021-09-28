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Общество

Граница между Нижегородской и Кировской областями внесена в Единый государственный реестр

06 октября 2021 18:30  [163] Общество

Землеустроительное дело по описанию местоположения границы получило заключение совместной комиссии по экспертизе землеустроительной документации Управлений Росреестра по Нижегородской и Кировской областей. Теперь оно включено в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства. Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра.

"Наличие в ЕГРН сведений о границах способствует повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков, снижению количества земельных споров, устранению кадастровых ошибок", - отметила руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время госреестр содержит сведения о двух границах между Нижегородской областью и другими субъектами ПФО: с Чувашской республикой и с Кировской областью.

Напомним, соглашение между Кировской и Нижегородской областями об описании местоположения границы между регионами было подписано губернаторами 25 декабря 2019 года. В силу оно вступило 3 марта 2020 года. Протяжённость границы между областями составляет 365 км 400 м. Отмечалось, что соглашение предупредит возможные земельные споры между регионами, а также облегчит жителям приграничных территорий доступ к ряду льгот, налоговых вычетов, разного рода пособий.

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Теги:
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