Нижегородский пенсионер выиграл более 15 млн рублей в лотерею

Нижегородец Валерий выиграл в лотерею 15 млн рублей и ещё 70 рублей сверху. Как сообщили в пресс-службе "Спортлото", несколько лет назад он уже выигрывал 100 тысяч рублей.

О крупном выигрыше мужчина узнал из СМС, а затем зашёл в личный кабинет на сайте, чтобы всё проверить. Сначала он даже растерялся и не поверил своим глазам. Потом подошёл к дочери и сказал, что, похоже, выиграл. Вместе они ещё раз перепроверили результаты розыгрыша, потому что осознание пришло не сразу — ни к нему, ни к близким.

До выхода на пенсию Валерий Анатольевич больше полувека проработал на заводе слесарем по сборке и ремонту. Сейчас он больше времени уделяет здоровью и семье. А семья у него большая: двое детей, пятеро внуков и правнучка.

Выигрыш пенсионер планирует потратить на помощь родным — хочет помочь детям достроить дачу и закрыть кредит. А ещё собирается застеклить балкон в своей квартире.

