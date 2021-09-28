Игорь Комаров поздравил сотрудников Росрезерва в Нижнем Новгороде с 90-летием системы Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров 6 октября посетил комбинат "Приволжский" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба полпредства.

В мероприятии также приняли участие руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин и замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Игорь Комаров и Дмитрий Гогин ознакомились с работой хранилищ и поздравили сотрудников с 90-летием системы государственного материального резерва РФ.

По словам полпреда, Росрезерв успешно выполняет возложенные на него функции по обеспечению национальной безопасности страны и решению мобилизационных задач. Созданные федеральным агентством стратегические запасы используются при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказании гуманитарной помощи как внутри страны, так и за ее пределами.

"Сегодня Росрезерв продолжает уверенно развиваться, совершенствует номенклатуру запасов, проводит оптимизацию размещения и методов управления резервами, обновляет материально-техническую базу комбинатов", - отметил в своем поздравлении полномочный представитель.

"Значительная роль в работе всей системы отводится Управлению Росрезерва по Приволжскому федеральному округу, которое входит в тройку лидеров по показателям эффективности деятельности среди семи окружных управлений. Высокая оценка получена благодаря совместным усилиям более 3 тысяч работников подведомственных комбинатов, находящихся на территории 12 регионов нашего округа", - подчеркнул Игорь Комаров.

"Уверен, что опыт и знания, профессионализм и компетентность сотрудников Росрезерва будут и в дальнейшем способствовать укреплению национальной безопасности России", - сказал Игорь Комаров.

Полпред также вручил благодарственные письма лучшим сотрудникам предприятия.