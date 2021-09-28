Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кирилюка

Юрий Емельянович Кирилюк
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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин от лица всего парламента выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Почётного гражданина Нижегородской области, председателя Нижегородского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрия Емельяновича Кирилюка.
"Замечательный, неравнодушный человек с активной жизненной позицией, он много сделал для области и ее жителей, для защиты прав и интересов старшего поколения, сохранения исторической памяти. Он был образцом долга и чести, пользовался огромным уважением и авторитетом, оставил яркий след в истории Нижегородской области.
Его имя навсегда останется в памяти нижегородцев. Скорбим вместе с вами", - сказал спикер Заксобрания.
Напомним, Юрий Емельянович Кирилюк скончался на 96 году жизни.
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