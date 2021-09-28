Банк "Открытие" предоставил финансирование группе "Черкизово" на сумму 10,9 млрд рублей Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" предоставил финансирование группе "Черкизово" на сумму 10,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, средства направлены на реализацию инвестиционных проектов в Центрально-Черноземном регионе и Алтайском крае.

В частности, средства пойдут на модернизацию и расширение мощностей, что будет способствовать росту объемов производства и совершенствованию качества продукции, предназначенной как для внутреннего, так и для экспортных рынков.

"Группа "Черкизово" является ключевым игроком отрасли АПК и стратегическим партнером группы "Открытие". Для нас было важно выполнить запрос клиента и реализовать эту сделку в короткие сроки, обеспечив компаниям группы доступ к кредитным средствам до завершения строительного сезона", - сказала старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

Руководитель управления казначейства, корпоративного финансирования и отчетности группы "Черкизово" Ирина Кондратова: "В этом году группа "Черкизово" объявила о новых масштабных инвестициях в развитие производства в регионах присутствия. Мы благодарны банку "Открытие", нашему давнему и надежному партнеру, за оперативно оказанную поддержку, позволившую нам приступить к реализации этих планов".