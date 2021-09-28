Замена электросетей ведется в общественном туалете на Б. Покровской перед открытием Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Замена электросетей ведется в общественном туалете на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в ООО "СТО".

Согласно информации, туалет сдан компании в аренду. ООО "СТО" будет оказывать услуги нижегородцам.

По словам собеседника агентства, после работ с электросетями в помещении начнется отделка. Реконструкция производится за счет инвестора.

Ранее сообщалось, что открытие туалета запланировано на осень.