Замена электросетей ведется в общественном туалете на Б. Покровской перед открытием

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Замена электросетей ведется в общественном туалете на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в ООО "СТО".
Согласно информации, туалет сдан компании в аренду. ООО "СТО" будет оказывать услуги нижегородцам.
По словам собеседника агентства, после работ с электросетями в помещении начнется отделка. Реконструкция производится за счет инвестора.
Ранее сообщалось, что открытие туалета запланировано на осень.
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