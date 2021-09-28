Еще два нижегородских предприятия стали участниками нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще два нижегородских предприятия стали участниками нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Согласно информации, речь идет о производителе железобетонных конструкций АО "Спецпромстрой" и об ООО "СПК" - компании, которая специализируется на установке окон.

Компании обращаются к экспертам регионального и федерального центров компетенций, чтобы при помощи бережливых технологий увеличить объем производства, снизить брак, внедрить современные технологии управления персоналом и повысить уровень компетентности руководителей.

На предприятиях, присоединившихся к нацпроекту, внедрением бережливых технологий будет заниматься Региональный центр компетенций (РЦК).

По словам руководителя РЦК Романа Рензина, в этих компаниях сейчас начнется аудит, в ходе которого эксперты центра компетенций будут выявлять "узкие места" в работе и искать возможности для улучшения.

"Через четыре месяца состоится защита результатов диагностики и планирования, на которой эксперты РЦК представят результаты аудита на предприятиях: определят, сколько выявлено потерь и какие есть варианты решения проблем. Также мы выберем эталонный участок (поток-образец), на котором начнется внедрение инструментов бережливого производства. А через семь месяцев с начала реализации проекта представим итоговые результаты работы", - рассказал Роман Рензин.

Напомним, Нижегородская область перевыполнила план по количеству компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" почти на 50% и занимает первое место в стране по этому показателю. Всего в регионе 157 компаний-участников нацпроекта.