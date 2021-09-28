Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
07 октября 2021 18:49  [165] Представители ведущих белорусских предприятий высоко оценили опыт АО "Теплоэнерго" по повышению производительности труда
07 октября 2021 15:30  [178] Еще два нижегородских предприятия стали участниками нацпроекта "Производительность труда"
07 октября 2021 12:48  [168] "Ростелеком" стал единым поставщиком телекомуслуг Универсиады-2023 Екатеринбурге
07 октября 2021 11:11  [342] Банк "Открытие" предоставил финансирование группе "Черкизово" на сумму 10,9 млрд рублей
06 октября 2021 13:56  [277] "Т Плюс" инвестирует 84 млн рублей в строительство нового водогрейного котла на Дзержинской ТЭЦ
06 октября 2021 12:10  [701] Общественный совет при управлении госохраны ОКН одобрил переоборудование ДК им. Ленина в жилой дом
06 октября 2021 11:35  [370] Цифровой мир 65+: Билайн выяснил, как трансформировались мобильные привычки россиян старшего поколения
06 октября 2021 11:27  [664] Банк "Открытие" предоставил 10 млрд рублей ТД "РИФ" – крупнейшему российскому экспортеру зерна
06 октября 2021 09:55  [279] Почти четверть миллиона клиентов подключили электронную квитанцию "ТНС энерго НН"
05 октября 2021 15:35  [340] Банк "Открытие" возведёт зелёные скверы в российских школах в честь учителей
Бизнес

Еще два нижегородских предприятия стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

07 октября 2021 15:30  [178] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще два нижегородских предприятия стали участниками нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Согласно информации, речь идет о производителе железобетонных конструкций АО "Спецпромстрой" и об ООО "СПК" - компании, которая специализируется на установке окон.

Компании обращаются к экспертам регионального и федерального центров компетенций, чтобы при помощи бережливых технологий увеличить объем производства, снизить брак, внедрить современные технологии управления персоналом и повысить уровень компетентности руководителей.

На предприятиях, присоединившихся к нацпроекту, внедрением бережливых технологий будет заниматься Региональный центр компетенций (РЦК).

По словам руководителя РЦК Романа Рензина, в этих компаниях сейчас начнется аудит, в ходе которого эксперты центра компетенций будут выявлять "узкие места" в работе и искать возможности для улучшения.

"Через четыре месяца состоится защита результатов диагностики и планирования, на которой эксперты РЦК представят результаты аудита на предприятиях: определят, сколько выявлено потерь и какие есть варианты решения проблем. Также мы выберем эталонный участок (поток-образец), на котором начнется внедрение инструментов бережливого производства. А через семь месяцев с начала реализации проекта представим итоговые результаты работы", - рассказал Роман Рензин.

Напомним, Нижегородская область перевыполнила план по количеству компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" почти на 50% и занимает первое место в стране по этому показателю. Всего в регионе 157 компаний-участников нацпроекта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph