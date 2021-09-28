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Экономика

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 26 млрд рублей

07 октября 2021 18:04  [168] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области за январь-сентябрь 2021 года выросли на 26,1 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в областном министерстве финансов.

По состоянию на 1 октября в консолидированный бюджет области поступило 191,4 млрд рублей доходов.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составило 152,9 млрд рублей, т.е. 77,6% к плану на год. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2020 года дополнительно получено 25,8 млрд рублей.

"По итогам исполнения бюджета за девять месяцев мы наблюдаем устойчивую положительную динамику поступления собственных доходов как областного, так и местных бюджетов. Это свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике региона после падения в прошлом году", – отметила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 182,5 млрд рублей, что на 18 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Кроме того, стало известно, что доходы областного бюджета за девять месяцев получены в объеме 163,1 млрд рублей. Это на 22,9 млрд рублей превышает доходы за аналогичный период 2020 года.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 124,3 млрд рублей – 79,1% к плану на год. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2020 года дополнительно получено 22,5 млрд рублей.

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 155,2 млрд рублей, что на 13,8 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что объем государственного долга Нижегородской области с 1 января по 1 октября 2021 года снизился на 13,6 млрд рублей и составил 71,9 млрд рублей. 

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