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Бизнес

Более половины клиентов "ТНС энерго НН" погашают задолженность после уведомления об ограничении

08 октября 2021 10:07  [146] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Более половины клиентов "ТНС энерго НН" погашают задолженность после уведомления об ограничении. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в 2021 году компания в среднем ежемесячно направляла около 20 тысяч уведомлений потребителям-должникам об ограничении электроснабжения. Более 50% таких клиентов погашали задолженность.

Всего с начала 2021 года "ТНС энерго НН" было вынуждено ввести ограничительные меры в отношении 14 279 неплательщиков на территории региона.

"ТНС энерго НН" рекомендует не игнорировать уведомления об ограничении электроэнергии. Несвоевременная или неполная оплата счетов может повлечь не только отключение электричества в квартире или частном доме, но и штрафные санкции, судебные издержки и дополнительные затраты. Так, например, после ограничения энергоснабжения за долги, потребителю не только придется погасить всю сумму задолженности, но и оплатить стоимость отключения и подключения – порядка 3000 рублей.

Гарантирующий поставщик электроэнергии уведомляет должников об ограничении энергоснабжения различными способами: в платежном документе (информация размещается в нижнем блоке на внутренней стороне квитанции), заказным письмом с уведомлением, с помощью телефонного звонка с записью разговора, сообщением электронной почты или через личный кабинет на сайте компании.

Уведомления направляются собственникам квартир и частных домов с долгом, превышающим двукратный норматив потребления электроэнергии.

Отказ от получения уведомления не снимает ответственность с потребителя – даже если должник не забрал уведомление в почтовом отделении, в случае неоплаты долга, энергоснабжение ему будет ограничено.

После получения уведомления у клиента есть 20 дней, чтобы погасить долг.

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Теги:
ТНС Энерго
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