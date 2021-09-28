Правительство опровергло информацию о приостановке строительства метро в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области опровергло информацию о строительства метро в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном кабинете министров.

По словам собеседника агентства, никаких предпосылок для приостановке проекта развития метро в регионе нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы на федеральном уровне принято решение о приостановке всех проектов по подземному метро, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска.

"Проект продления автозаводской линии нижегородского метрополитена был одобрен федеральным штабом под руководством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина для предоставления региону инфраструктурного кредита. Позже на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода информацию о продлении метро подтвердил президент РФ Владимир Путин", - напомнили в правительстве.

Напомним, что правительство Нижегородской области подписало соглашения с Минстроем РФ и Минфином РФ о направлении 1 млрд рублей из средств федерального бюджета на проектирование и строительство двух станций автозаводской линии метро ("Сенная" и "Оперный театр"). Данные средства будут выделены в качестве инфраструктурного кредита.

В настоящее время губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным уже утверждено техническое задание на проведение закупки "контракт под ключ". Администрация Нижнего Новгорода и муниципальный заказчик ГУММИД подготовили конкурсную документацию. Извещение о закупке планируется опубликовать уже в октябре.

При этом новые станции метро планируется построить к 2026 году.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область направила в правительство РФ заявку на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) на сумму 61,4 млрд рублей до 2024 года. Она вошла в число пилотных регионов по реализации проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.