"ЕЭС-Гарант" готова обеспечить своих клиентов зелеными сертификатами I-REC Бизнес

ООО "ЕЭС-Гарант" готово обеспечить своих клиентов зелеными сертификатами I-REC. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания обеспечит "зеленой" энергией своих клиентов. Компания вступила в некоммерческую организацию I-REC Standard Foundation и получила право продавать сертификаты ВИЭ I-REC.

"Зеленый" сертификат I-REC — это документ, который подтверждает, что произведенная электроэнергия гарантированно отвечает принятым в мире экологическими стандартам. Клиенты "ЕЭС-Гаран" могут использовать их для соответствия требованиям в части социальной ответственности и снижения углеродного следа.

По закону в Российской федерации подтвердить свою углеродную нейтральность можно только действующим договором с компанией-производителем ВИЭ. Но многие предприятия, а также физлица, такие сделки совершать не могут. Поэтому такой договор можно заменить "зеленым" сертификатом, приобрести который можно только у специализированной организации.

"ЕЭС-Гарант", имея право на приобретение таких сертификатов, выступает как посредник между генератором и клиентом, которому необходим сертификат. Кроме того, компания полностью оформляет всю необходимую документацию для совершения сделки.

Сертификаты содержат информацию о том, на каком именно источнике ВИЭ энергия была произведена. К ним относится энергия солнца, ветра, воды (ГЭС любого типа), морей и океанов (приливные электростанции), земных недр (геотермальные станции) и биомассы. Они имеют конкретный номинал в киловатт-часах, которые компания или физическое лицо используют (как правило, один сертификат равен 1 МВт·ч).

I-REC — система отслеживания происхождения электроэнергии, разработанная международной некоммерческой организацией International REC Standard Foundation. I-REC оказалась настолько удобной, что теперь эти сертификаты выпускают в 35 странах мира. В России I-REC действует с 2020 года.