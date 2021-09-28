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Бизнес

Победителей конкурса профессионального мастерства "Золотые руки" наградили в Арзамасе

08 октября 2021 15:06  [76] Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Конкурс профессионального мастерства "Золотые руки" имени Героя Социалистического Труда С.Ф. Мезина прошёл в АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина". 5 октября в конференц-зале АПЗ состоялось награждение победителей и призёров. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Конкурс проводился по 11 профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь МСР, слесарь-сборщик авиационных приборов, монтажник РЭАиП, наладчик станков и манипуляторов с ПУ (фрезерная и токарная группы), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электроэрозионист, шлифовщик, слесарь-инструментальщик.

Все победители и призёры конкурса получили медали и почётные грамоты. Награды им вручали генеральный директор Андрей Капустин, директор по производству Алексей Телегин и директор по персоналу Владимир Смирнов.

Как рассказали на предприятии, самым молодым участником конкурса стал Сергей Тюрин из цеха №65. Он занял третье место по профессии слесарь-инструментальщик. Слесарь МСР цеха №57 Евгений Зайцев, принятый на предприятие в августе 2021 года, уже через месяц работы смог занять на конкурсе профмастерства 2 место.

Призёры конкурса, занявшие 1, 2, 3 места получат призовые 12000, 8500 и 6000 рублей соответственно. Кроме того, ежемесячно в течение года им будет выплачиваться стипендия им.П.И. Пландина – 5000, 4000 и 3500 рублей.

Также благодарственными письмами за участие к конкурсе награждены студенты Арзамасского приборостроительного колледжа и Арзамасского коммерческо-технического техникума.

Евгений Зайцев, слесарь МСР цеха №57, поделился: "Участвую в конкурсе впервые, поэтому второе место для меня хороший результат. Было сложно побороть волнение, времени на подготовку к теории было мало. На следующий год снова буду участвовать, чтобы занять первое место".

Ещё один призёр, Роман Микунов, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53, рассказал, что на его практике это уже четвёртый конкурс. "Сказывается опыт, чувствую себя более уверенно. Цель – идти дальше, чтобы завоевать золотую медаль. Будем работать над этим", добавил Роман.

А Валентина Вязова, монтажник РЭАиП цеха №41, рассказала, что у неё уже есть серебро данного конкурса, поэтому золото дополнит копилку её наград.

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Теги:
АПЗ Арзамас Конкурсы
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