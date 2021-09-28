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Общество

Андрей Гнеушев провел заседание антитеррористической комиссии Нижегородской области

08 октября 2021 16:02  [60] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел заседание антитеррористической комиссии Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в ходе заседания были рассмотрены вопросы эффективности реализуемых органами местного самоуправления профилактических мер, направленных на недопущение радикализации населения и распространения идеологии терроризма, а также обсуждались меры по совершенствованию профессионального уровня сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму.

Так, на заседании был заслушан отчет о работе органов местного самоуправления Нижнего Новгорода, г.о.г. Бор, Кстовского муниципального района. В муниципальных образованиях региона работа по противодействию распространению идеологии экстремизма и терроризма проводится в нескольких направлениях (информационное, культурно-образовательное, спорт и молодежная политика).

В 2021 году проведены информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), в том числе в интернет-пространстве, в г.о.г. Бор (25 мероприятий), Кстовском муниципальном районе (33 мероприятия), Нижнем Новгороде (72 мероприятия). Также осуществляется постоянный мониторинг интернет-ресурсов с целью выявления конфликтных ситуаций, в том числе с участием мигрантов, проявления религиозного радикализма, межнациональной розни и т.д.

В соответствии с решениями антитеррористической комиссии органами исполнительной власти и местного самоуправления проводится целенаправленная работа по подготовке специалистов в области противодействия террористической идеологии. В 2021 году в Нижегородской области организованы и проведены курсы повышения квалификации "Вопросы профилактики терроризма" для сотрудников органов местного самоуправления, а также два выездных практических занятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

В марте проведен конкурс "Молодежь против экстремизма и терроризма", на котором были представлены 222 работы от 254 участников из 61 организации и учреждения Нижегородской и Брянской областей, а также студентов нижегородских вузов из Республики Танзания и Сирийской Арабской Республики. 2 сентября совместно с КУПНО проведен интерактивный семинар, посвященный Дню борьбы с терроризмом, в котором приняло участие 68 руководителей и специалистов органов власти, гражданских и муниципальных служащих, в чьи должностные обязанности входят вопросы профилактики терроризма.

В настоящее время в регионе конфликтов на почве межнациональной и межконфессиональной розни и тенденций к их возникновению не зафиксировано, мигранты, причастные к распространению радикальных идеологий, не выявлены.

В заключение заседания Андрей Гнеушев дал поручение продолжить работу по обучению сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления по программам повышения квалификации "Вопросы профилактики терроризма" и "Межнациональные и межконфессиональные отношения. Профилактика экстремизма и терроризма", активно использовать в этой деятельности методические рекомендации, разработанные федеральными органами исполнительной власти, а также продолжить реализацию мероприятий, направленных на недопущение распространения идеологии терроризма.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Терроризм
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