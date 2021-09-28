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Общество

Дзержинск вошёл в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

08 октября 2021 17:57  [146] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Победители пятого ежегодного Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" были объявлены 8 октября. Как рассказали в правительстве Нижегородской области, в этом году в конкурсе впервые смогли участвовать муниципальные округа.

По итогам конкурса Дзержинск занял второе место в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами", уступив Череповцу. Всего в данной номинации было рассмотрено 192 заявки из 62 субъектов РФ.

В качестве приза Дзержинск получит субсидию в размере 40 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил город химиков с победой. Он отметил, что от качества финансового управления и стабильности экономического развития зависит благополучие всего муниципалитета.

"Сегодня Дзержинск получил мощный стимул развития благодаря созданию ОЭЗ "Кулибин". Важно использовать этот ресурс для развития города химиков в преддверии его столетнего юбилея", - сказал глава региона.

Мэр Дзержинска Иван Носков сообщил, что участие в таких конкурсах даёт возможность получить дополнительное финансирование и выполнить важные для муниципалитета задачи: например, благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры, ремонт учреждений образования, культуры, спорта. Он назвал итоги конкурса объективной оценкой деятельности муниципалитета.

"Второе место говорит о грамотно выстроенной экономической политике в городе, о том, что муниципальные финансы расходуются эффективно и в интересах всех жителей города. Отмечу, что приз представляет собой именно дотации на дальнейшее развитие Дзержинска, что, в свою очередь, снова даст нам шанс на победу в аналогичных конкурсах и получение новых грантов", - добавил Иван Носков.

Напомним, впервые конкурс "Лучшая муниципальная практика" был проведён в 2017 году, за всё время в нём приняли участие более 3,7 тыс. муниципальных образований. Размер премий составляет от 3 до 50 млн рублей. По решению президента Владимира Путина, с 2020 года был расширен перечень конкурсных номинаций, а призовой фонд конкурса был увеличен в 25 раз – до 1 млрд рублей.

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Теги:
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