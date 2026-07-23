Суды подтвердили штраф «АГЖО-Сергач» за загрязнение почвы Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Суды двух инстанций признали законным привлечение ООО «АГЖО-Сергач» к административной ответственности за нарушения земельного законодательства на полигоне ТКО в Нижегородской области. Об этом сообщили в территориальном управлении Росприроднадзора.

В 2025 году во время плановой проверки полигона ТБО в районе села Ачка инспекторы выявили превышение в почве концентраций свинца, нефтепродуктов, мышьяка, ртути и других загрязняющих веществ. По итогам проверки ведомство вынесло постановление о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ за невыполнение требований по улучшению и защите земель, а также охране почв от негативного воздействия.

Компания попыталась оспорить решение, но сначала Канавинский районный суд, а затем и Нижегородский областной суд поддержали позицию управления. Решение надзорного органа признано законным и обоснованным. Постановление вступило в силу.

Кроме того, управление продолжает добиваться через суд взыскания ущерба, причиненного почвам. Его сумма превышает 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Заксобрание инициирует поправки в КоАП РФ, которые предусматривают существенное увеличение штрафов за сброс отходов с машин.