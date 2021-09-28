Приём заявок на участие в грантовом конкурсе "Новые возможности" начался в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта нкоямала.рф

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области стартовал приём заявок на участие в грантовом конкурсе для социальных предпринимателей "Новые возможности". Заявку можно подать до 25 октября 2021 года. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в конкурсе могут принять участие как социальные предприятия и НКО, так и предприниматели, реализующие проекты в социальной сфере и планирующие запустить социальный стартап.

Победители смогут рассчитывать на грантовую поддержку в размере до 150 тыс. рублей. Грантовые средства можно потратить на закупку оборудования или обучение сотрудников.

Условием для участия в конкурсе является то, что бизнес-проекты должны способствовать развитию социальной сферы региона и при этом оставаться выгодными. Кроме того, участник должен вложить не менее 20% собственных средств в развитие идеи.

Максим Черкасов добавил, что в этом году у конкурса "Новые возможности" появились новые партнёры. Это позволило увеличить призовой фонд и количество будущих победителей.

Конкурс проводится региональным Минпромом и АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" при поддержке официальных партнёров - фонда региональных социальных программ "Наше будущее", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Ростелеком", ООО "Саровский шоколад", рекламной группы "МОСТ" и ООО "Рокет Ворк".

"Нижегородцы получат больше разнообразных социальных услуг и новых интересных проектов, направленных на улучшение жизни в регионе", - сказал министр.

Кстати, благодаря этому конкурсу в регионе развиваются такие идеи, как патронажная служба "Открытая дверь", проект "Дома удивительных людей" для помощи детям с нарушениями слуха, зрения и тяжелыми нарушениями в развитии, "Профессиональный кабинет детского массажа и лечебной физкультуры", а также "Служба социальных транспортировок людей с ограниченными возможностями - Соцсервис".

Подать заявку и подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.