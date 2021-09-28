"Продукция нижегородских сельхозтоваропроизводителей неизменно пользуется спросом", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаева направил с днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Уважаемые работники агропромышленного комплекса и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Примите искреннюю благодарность за ваш сложный, напряженный, труд. У вас не бывает выходных, так как именно на ваших плечах лежит серьезная ответственность – обеспечение продуктами питания нижегородцев", - отметил он.

"Продукция нижегородских сельхозтоваропроизводителей неизменно пользуется спросом у нижегородцев. Подтверждение этому – востребованность традиционных тематических ярмарок и ярмарок выходного дня. Нижегородцы охотно покупают свежие, качественные, полезные и приемлемые по цене продукты", - добавил мэр города.

"Здоровья вам и вашим близким, успехов в вашем нелегком труде, хорошей погоды и обильных урожаев, новой техники и технологий, позволяющих сделать вашу работу легче и эффективнее! С праздником", - говорится в поздравлении.