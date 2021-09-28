Оформленный в экостиле троллейбус вышел на линию в Дзержинске Общество

Фото: администрация Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оформленный в экостиле троллейбус вышел на линию в Дзержинске. Об этом сообщили в администрации города.

На бортах транспортного средства размещено граффити, на котором изображены растительность и представители фауны, написано: "береги природу".

Таким образом экозащитники выразили свою сопричастность к Международной экологической акции "Неделя без бумаги", которая будет проходить с 25 по 31 октября на территории 12 субъектов России.

Автором граффити в шестой раз стал художник Илья Спиченков, который уже оформлял городские троллейбусы.

"На последнюю работу у меня ушло примерно 10 дней и 50 оттенков зеленой краски. Центр поддержки социально значимых проектов "Меняющие мир" пригласил меня поучаствовать, и, конечно же, я согласился. Рассматривались разные городские пространства для размещения рисунка на экологическую тему. Со стороны администрации города поступило предложение запустить еще один цветной троллейбус", - рассказал художник.

"Благодаря таким молодым активистам, как ребята из Центра поддержки социально значимых проектов "Меняющие мир", движение защитников природы набирает популярность, а о Дзержинске узнают как о городе, где жить комфортно и безопасно. Хотелось бы отметить, что экологическая обстановка в городском округе за последние три года значительно улучшилась. Дзержинск не входит больше в число населенных пунктов с высокими показателями загрязненности воздуха, воды и почвы. Администрация города совместно с региональным министерством экологии и природных ресурсов проводит большую работу, чтобы избавить Дзержинск от негативного экологического наследия", - отметил глава города Иван Носков.

Напомним, что реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.