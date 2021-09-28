Уголовное дело возбуждено по факту массовой гибели рыбы в реке Сундовик в Лысковском районе

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Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Сундовик в Лысковском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно информации, специалисты обнаружили около тысячи мёртвых тел плотвы, окуня, щуки, карася. По данному факту была проведена проверка.
Установлено, что массовая гибель рыбы произошла в результате сброса сверхнормативных загрязнённых сточных вод с лысковских очистных сооружений, которые эксплуатируются муниципальным предприятием.
Как рассказали в природоохранной прокуратуре, причинённый водному объекту и биоресурсам ущерб составил более 5,5 млн рублей.
Специалисты направили материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).
В настоящее время на контроле природоохранной прокуратуры находятся расследование уголовного дела, а также возмещение вреда, причинённого окружающей среде.
Напомним, в апреле 2021 года из-за массовой гибели рыбы также под Лысково #550572##ущерб составил## более 1 млн рублей.
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