Уголовное дело возбуждено по факту массовой гибели рыбы в реке Сундовик в Лысковском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Сундовик в Лысковском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, специалисты обнаружили около тысячи мёртвых тел плотвы, окуня, щуки, карася. По данному факту была проведена проверка.

Установлено, что массовая гибель рыбы произошла в результате сброса сверхнормативных загрязнённых сточных вод с лысковских очистных сооружений, которые эксплуатируются муниципальным предприятием.

Как рассказали в природоохранной прокуратуре, причинённый водному объекту и биоресурсам ущерб составил более 5,5 млн рублей.

Специалисты направили материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

В настоящее время на контроле природоохранной прокуратуры находятся расследование уголовного дела, а также возмещение вреда, причинённого окружающей среде.

Напомним, в апреле 2021 года из-за массовой гибели рыбы также под Лысково #550572##ущерб составил## более 1 млн рублей.