Конкурс видеороликов "Мой папа может…" пройдет в Нижегородской области ко дню отца Общество

Конкурс видеороликов "Мой папа может…" пройдет в Нижегородской области ко дню отца. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, в конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 18 лет.

Лучшие работы будут размещены на официальном сайте министерства образования и показаны в эфире ННТВ в день отца - 17 октября.

Всем желающим принять участие в конкурсе предлагается снять видеоролик (вертикальная съемка на телефон, не более 1,5 минут) и прислать его на адрес электронной почты: laboratoria2030@gmail.com.

СПРАВКА:

В 2021 году день отца в России будет отмечаться впервые. Праздник учрежден указом президента РФ Владимира Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства. Отмечаться день отца будет ежегодно в третье воскресенье октября.

Напомним, день матери в России учрежден в 1998 году и отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.