Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области проведет прием граждан Общество

Наталия Кучеренко Фото: пресс-служба ведомства

Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко проведет личный прием граждан. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, прием пройдет в дистанционном режиме в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 21 октября с 13:00 до 15:00.

Руководитель управления выслушает и ответит на обращения граждан по телефону.

Запись на личный прием в дистанционном режиме к руководителю управления Роспотребнадзора проводится до 19 октября по телефону: 8 (831) 436-41-65.