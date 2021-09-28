Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области проведет прием граждан

Наталия Кучеренко
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Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко проведет личный прием граждан. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно информации, прием пройдет в дистанционном режиме в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 21 октября с 13:00 до 15:00.
Руководитель управления выслушает и ответит на обращения граждан по телефону.
Запись на личный прием в дистанционном режиме к руководителю управления Роспотребнадзора проводится до 19 октября по телефону: 8 (831) 436-41-65.
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