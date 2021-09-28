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Политика

Артем Кавинов: "Первоочередное сегодня - формирование федерального бюджета с акцентом на "социальный пульс"

13 октября 2021 09:13  [85] Политика
Артем Кавинов

Артем Кавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Первоочередное сегодня - формирование федерального бюджета с акцентом на "социальный пульс", - заявил депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов, комментируя первое пленарное заседание нового созыва Госдумы.

Депутат отметил, что первоочередное сегодня - формирование федерального бюджета с акцентом на «социальный пульс», борьбу с бедностью и поступательное экономическое развитие.

"В приоритете работа по моделированию целостной системы поддержки семей с детьми и старшего поколения. Такую задачу поставил перед нами президент страны Владимир Путин. В ближайшие три года на социальную поддержку будет направлено 41,5 триллионов рублей. На развитие экономики и поддержку регионов – 15,1 триллиона, на здравоохранение - 10,9 триллиона рублей", - сообщил Артем Кавинов.

Парламентарий обратил внимание, что за последнее время удалось сохранить социальную направленность бюджета, но необходимы дополнительные меры поддержки.

"В регионе действует почти сотня различных мер социальной поддержки для ветеранов и инвалидов, семей с детьми и детей сирот. Это и маткапитал, и различные ежемесячные выплаты, и сертификаты на улучшение жилищных условий. Отлично работает и механизм социального контракта. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Поэтому в течение месяца разработаем дополнительные меры поддержки россиян в условиях повышенной инфляции. Вместе с коллегами - депутатами будем добиваться выделения необходимых средств в первую очередь, конечно же, на Нижегородскую область", - подчеркнул Артем Кавинов.

Также депутат отметил важность работы над реализацией инициатив народной программы, которую обсуждали с нижегородцами последние несколько месяцев. "Вместе будем контролировать реализацию этих проектов, а также сроки и качество выполненных работ", - сказал он.

"По-прежнему остаюсь в международной миротворческой повестке, социальной "орбите", региональных и окружных "запросах" по комплексному развитию сельских территорий", - добавил Артем Кавинов.

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Теги:
Артём Кавинов Госдума
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