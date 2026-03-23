Новым главой Починковского округа станет депутат Андрей Мелин

На заседании профильного комитета Заксобрания обсудили вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Мелина. Основанием стало его заявление о сложении мандата по собственному желанию, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как рассказал председатель комитета по вопросам госвласти, МСУ и регламенту Владимир Паков, Мелин планирует перейти на работу в органы местного самоуправления. Он займет должность главы Починковского муниципального округа.
Проект постановления о досрочном прекращении полномочий парламентария вынесут на рассмотрение ЗСНО 27 марта.
Андрей Мелин получил мандат депутата регионального парламента в 2023 году, сменив Игоря Седых, который был назначен минсоцразвития и семейной политики Нижегородской области. Ранее Мелин возглавлял Совет депутатов Починковского муниципального округа, а также занимает должность директора государственного автономного учреждения "ФОК в селе Починки Нижегородской области".
Напомним, что в конце февраля депутаты ЗСНО досрочно прекратили полномочия Дмитрия Краснова в связи с назначением его на пост сенатора Совета Федерации от Нижегородской области.
