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Бизнес

Дзержинской ТЭЦ исполняется 60 лет

13 октября 2021 10:01  [51] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" 13 октября исполняется 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в этот день в 1961 году был включен в сеть первый блок станции – турбоагрегат мощностью 65 МВт и два котлоагрегата. Станция обеспечила растущие энергетические потребности промышленного комплекса и подключение к централизованному теплоснабжению и горячему водоснабжению жилого фонда Дзержинска. В свою очередь вывод из эксплуатации десятков угольных котельных в районах жилой застройки существенно оздоровил экологическую ситуацию в городе.

В последующие десятилетия на станции было осуществлено несколько циклов расширения и реконструкции. Дзержинская ТЭЦ стала ведущей электростанцией горьковской энергосистемы.

В декабре 2005 года на Дзержинской ТЭЦ была пущена высокоэффективная газотурбинная установка мощностью 150 МВт, одна из первых в России.

За последние годы ПАО "Т Плюс" реализовало ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности и надежности Дзержинской ТЭЦ и системы теплоснабжения города в целом. В 2019 году проведена большая инспекция (капитальный ремонт) газовой турбины с заменой основных узлов и системы управления, что позволило продлить ее парковый ресурс на ближайшее десятилетие. В 2020 году введен в эксплуатацию новый энергетический котел мощностью 75 Гкал/ч.

Сейчас на станции ведутся работы по установке водогрейного котла мощностью 34,5 Гкал/ч. Его пуск планируется в конце текущего года. Новое оборудование даст возможность более оперативно изменять параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха в осенний и весенний периоды и повысит уровень комфорта в домах жителей города.

"Дзержинская ТЭЦ – современное эффективное энергопредприятие, на котором работает сплоченный коллектив высококлассных специалистов. Благодаря их труду станция вот уже 60 лет бесперебойно несет тепло и свет родному городу", – сказал технический директор – главный инженер Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

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Теги:
Дзержинск Т Плюс
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