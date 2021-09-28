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Общество

Александр Чуприян оценил работу комплекса "Безопасный город" в Нижегородской области

13 октября 2021 12:39  [97] Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

Во время визита в Нижегородскую область, приуроченного к всероссийской проверке готовности систем оповещения, врио министра МЧС РФ Александр Чуприян оценил работу аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", внедрённого компанией "Ростелеком" в Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бору и в Городецком муниципальном районе. Об этом рассказали в пресс-службе "Ростелекома".

"Безопасный город" — это совокупность автоматизированных систем для повышения уровня общественной безопасности на муниципальных, региональных и федеральном уровнях. АПК "Безопасный город" помогает сотрудникам единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) контролировать работу 16 информационных систем региона: по раннему обнаружению лесных пожаров, по мониторингу состояния инженерных сооружений, общественному видеонаблюдению.

В Нижегородской области созданы зоны комплексной системы экстренного оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, установлены 390 камер видеонаблюдения в общественных местах, смонтированы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на трассах, составлен прогноз затопления участков местности при различных уровнях воды в Волге.

Александр Чуприян отметил, что работа систем, которые внедряет “Ростелеком” в Нижнем Новгороде и районах области, заслуживает внимания и высокой оценки.

"Комплекс “Безопасный город”, базирующийся на современных цифровых решениях, способствует повышению уровня безопасности территории, а также предоставляет новые возможности для координации органов власти и служб быстрого реагирования в условиях ЧС. Это играет заметную роль в развитии региона и повышении качества жизни", - добавил врио министра МЧС РФ.

Директор по прикладным проектам макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Алексей Белоусов рассказал, что для компании проект “Безопасный город” – это сложный и интересный профессиональный вызов.

"При помощи автоматизированных систем, внедряемых компанией “Ростелеком”, усилия спецслужб по предотвращению различного рода чрезвычайных ситуаций объединяются в единый информационный контур, эффективность совместной работы повышается. Диспетчеры ЕДДС оперативно получая сообщения о происшествиях, могут быстро направить на место необходимую помощь, что делает жизнь нижегородцев более спокойной и безопасной", - заключил специалист.

Проект "Безопасный город" будет развиваться ещё в 48 муниципальных образованиях региона. Уже определены 123 пилотных муниципальных проекта по созданию АПК во всех 14 регионах Поволжья.

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Теги:
Безопасный город МЧС Ростелеком
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