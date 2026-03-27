Движение ряда автобусов изменилось из-за оползня на Зеленском съезде

Автобусы тринадцати маршрутов (№№13, 24, 45, 70, 74, 91, 3, 71, 90, 95, 19, 61 и 92) временно следуют по улицам Октябрьской и Варварской в Нижнем Новгороде. Об этом предупредили в ЦРТС региона.

Изменения в движении связаны с оползнем на Зеленском съезде. Специалисты освобождают проезжую часть от грунта, а также осматривают соседние участки склона, где есть трещины.

О восстановлении движения автобусов по привычным схемам будет сообщено дополнительно.