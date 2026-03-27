Инновационный центр для строителей открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на базе ННГАСУ открылся инновационный учебный центр для подготовки кадров строительной отрасли. Проект реализован совместно с корпорацией "Технониколь" в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".

В церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что ННГАСУ является одним из флагманов строительного образования и индустрии в стране, а разработки вуза представляют интерес для бизнеса и партнеров университета.

Глава региона подчеркнул, что участие "Технониколь", реализующей крупные строительные и производственные проекты в области, усиливает практическую направленность центра. Совместная работа позволит решать задачи развития малоэтажного строительства и создавать современное доступное жилье для нижегородских семей, в том числе в рамках демографических программ и поддержки участников СВО.

Новая площадка объединяет возможности высшего образования и реального сектора. Центр ориентирован как на студентов, так и на действующих специалистов — строителей, проектировщиков и представителей служб заказчика.

Президент и управляющий партнер "Технониколь" Сергей Колесников заявил, что речь идет не просто об учебной аудитории, а о платформе, где образование и бизнес работают как единая система.

"Здесь одинаково востребованы и студенты, и практикующие специалисты: каждый получит доступ к современным технологиям, реальным кейсам и прикладным решениям", — отметил он, выразив уверенность, что центр станет дополнительным импульсом для подготовки квалифицированных кадров.

Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев назвал проект стратегическим партнерством, расширяющим возможности классического высшего образования. По его словам, университет переходит к практико-ориентированной модели, а центр станет площадкой для обмена опытом и повышения квалификации профессионального сообщества.

В центре планируется реализовать более 30 образовательных программ. Они охватят фасадные, кровельные и фундаментные системы, энергоэффективные технологии и современные строительные материалы. Отдельное направление посвящено повышению квалификации специалистов, включая вопросы управления проектами, коммуникаций и взаимодействия с заказчиком.

Инфраструктура включает учебные классы, практические мастерские и пространство для командной работы. Такой формат предполагает непрерывное обучение — от подготовки студентов до регулярного повышения квалификации специалистов. Ожидается, что ежегодно здесь смогут обучаться более 1 000 человек.

Программа "Приоритет-2030", в рамках которой создан центр, направлена на усиление вклада российских университетов в достижение национальных целей развития до 2030 года, повышение их научно-образовательного потенциала и участие в социально-экономическом развитии регионов.

