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Политика

Виктория Николаева подвела итоги работы Думы Дзержинска за год

13 октября 2021 13:40  [85] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Председатель городской Думы Дзержинска Виктория Николаева подвела итоги работы Думы за первый год работы седьмого созыва.

Отмечается, что в ходе неформальной встречи она пообщалась с журналистами городских СМИ, которым рассказала о том, каким для депутатского корпуса и для нее лично был первый год работы седьмого созыва.

По ее словам, одним из важных итогов этого периода работы можно назвать разработку и принятие документов, ставших правовой основой инициативного бюджетирования в Дзержинске.

"Дзержинцы получили инструмент для реализации своих предложений по любому из вопросов местного значения. Считаешь, что это полезно для города, – готовь проект, собирай команду, участвуй в конкурсном отборе", - прокомментировала она.

Председатель городской Думы рассказала, что самым интересным в работе для нее является общение с людьми: "Начинаешь помогать в решении вопроса, и, если есть результат, то это вдохновляет".

Речь зашла и о задачах, которые стоят перед городом. По мнению Виктории Николаевой, стоит направить усилия на решение кадрового вопроса, а именно, подготовку и увеличение числа специалистов среднего звена, благоустройство и развитие инициативы жителей: "В одиночку депутату не под силу решить проблемы округа. Один в поле не воин. Нужны единомышленники. Поэтому предлагаю жителям принимать активное участие в жизни города, дома или хотя бы подъезда".

Отвечая на вопросы журналистов, Виктория Николаева уточнила, что ее позиция в отношении работы на посту председателя на общественных началах не изменилась. "Весь депутатский корпус дзержинской думы работает так. Это правильно и справедливо. Поскольку в депутаты идут не зарплату получать", - пояснила она и добавила, что успевает трудиться на двух руководящих должностях, в том числе, благодаря профессионализму коллективов, которые она возглавляет.

Участники общения высказали свои точки зрения в отношении депутатской помощи жителям в решении вопросов ЖКХ и благоустройства, формирования информационной повестки органами власти, развития СМИ в современных условиях, других тем.

СПРАВКА:
Седьмой созыв городской Думы Дзержинска был избран в единый день голосования, 13 сентября 2020 года. Депутатский корпус принял решение об избрании Виктории Николаевой председателем местного парламента 22 сентября 2020 года. По ее инициативе в Устав города были внесены изменения, позволяющие председателю осуществлять свою деятельность на неосвобожденной основе, без оплаты труда.

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Теги:
Городская дума Дзержинск
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