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Происшествия

Уголовные дела за контрабанду денег и перевозку наркотиков возбуждены таможенными органами ПФО

13 октября 2021 17:43  [56] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уголовные дела за контрабанду денег и перевозку наркотиков возбуждены таможенными органами Приволжского региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за девять месяцев текущего года было возбуждено 97 уголовных дел. Это на 7,78% больше, чем в 2020 году.

Так, с 8 до 20 уголовных дел увеличилось количество преступлений по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица). Общий размер уклонения составил 115,4 млн рублей.

С 7 до 20 выросло число дел по фактам незаконного перемещения наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров (ст. 229.1 УК РФ). За девять месяцев таможенниками изъято 24 кг 921 грамм веществ. Среди них сильнодействующие вещества - 14 кг 073 гр, синтетические наркотики – 7кг 391гр, гашиш (гашишное масло) – 2 кг 464 гр, марихуана – 736 гр, психотропные вещества – 155 гр, кокаин – 100 гр.

Еще 28 уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды подконтрольных веществ (ст. 229.1 УК РФ – 20 УД; ст. 226.1 УК РФ – 8 УД).

Кроме того, три дела было возбуждено по ст. 200.1 УК РФ (3 УД ) ("Контрабанда денежных средств и денежных инструментов"). Данные факты были выявлены в ходе таможенного контроля пассажиров в воздушных пунктах пропуска. Сумма незаконно перемещенных денежных средств составила 10,8 млн рублей.

Всего с начала года возбуждено 8374 дела об административных правонарушениях. Общее количество выявленных правонарушений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 11%. Таможенники связывают это с увеличением по сравнению с прошлым годом числа международных авиарейсов. 

В частности, за 9 месяцев 2021 года возбуждено 39 дел об административных правонарушениях, предметами по которым выступала фармацевтическая продукция. Речь идет о таких препаратах, как "Феназепам", "Сибутрамин", "Урсофальк" и др.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении нижегородки, которая вывела за рубеж почти €1 млн. 

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Теги:
Деньги Наркотики Таможня
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