"Сферум" объединил уже более 1 миллиона человек Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум" объединила уже более 1 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, юбилейным зарегистрированным пользователем стала Любовь Федорова —заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы №8 города Бор Нижегородской области.

"В нашей школе уже более тысячи детей пользуются платформой "Сферум". Она устроена просто и понятно, позволяет отсутствующему ученику быть на уроке и не пропускать материал, а всему классу — заводить чаты на одной платформе, а не в разных мессенджерах. Я тоже решила присоединиться к "Сферуму" и оценить его возможности", — сказала Любовь Федорова.

"Сферум" был запущен 31 марта 2021 года. Сейчас к платформе подключены 100% школ в 15 пилотных регионах: Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

"Кроме видеозвонков, которые востребованы как среди школьников, так и педагогов при общении с коллегами или представителями Министерства образования, все большую популярность набирают мессенджеры и чаты. С момента официального старта "Сферум" зафиксировал взрывной рост сообщений: в сентябре их было отправлено более 1,7 миллиона против 107 тысяч в апреле, и эта цифра продолжает расти. Количество новых чатов увеличилось с 800 до 20 тысяч в месяц", — отметил генеральный директор ООО "Цифровое образование" Рубен Акопов.

"Сферум" позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети "ВКонтакте", регистрация доступна через единый центр авторизации VK ID — простой и безопасный инструмент. "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение "Сферум" для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

"Сферум" — это часть цифровой образовательной среды, которая создана Минпросвещения России и Минцифры России в соответствии с постановлением правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Сейчас "Сферум" предлагает следующие опции: