Иван Носков: "Жители решают, какие работы необходимо выполнить в первую очередь" Политика

Иван Носков Фото: сайт администрации Дзержинска

"Жители решают, какие работы необходимо выполнить в первую очередь", - заявил глава Дзержинска Иван Носков, комментируя старт проекта "Вам решать".

"По итогам этого года мы уже заканчиваем вместе с жителями реализацию 12-ти проектов на территории поселков городского округа. Отремонтированы дороги, установлены детские и спортивные площадки, обустроена братская могила в поселке Игумново и т.д. Сделано многое, Дзержинск в этом году получил 100% поддержку губернаторского проекта от жителей. Теперь нам надо вместе решить, что делать в следующем году", - сказал он.

"Один из подписчиков написал мне: "У нас, оказывается, каждый дом, как отдельное государство со своей государственной системой". И я отчасти с этим согласен, потому что так и должно быть – управлять домом, двором, городом должны именно жители", - добавил Иван Носков.

"Жители решают, какие работы необходимо выполнить в первую очередь на территории двора, микрорайона, поселка, потому что кому, как не жителям, знать, что им необходимо. Мы – лишь помощники для вас. Ведь только работая вместе, в округ можно привлечь новые проекты, федеральные и региональные средства для развития нашей территории", - сказал в заключение мэр города.

Напомним, в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива". Информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф.