Наталья Назарова: "В энергетике необходимы серьезные изменения с учетом современных нужд и требований" Политика

Наталья Назарова Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Наталья Назарова стала заместителем председателя комитета по энергетике. Об этом рассказали в пресс-службе НРО партии "Единая Россия".

"Вся моя профессиональная жизнь посвящена энергетике, поэтому, уверена, мой опыт будет полезен для адаптации законодательства к условиям сегодняшнего дня. Основная тема, которую я буду курировать, это электроэнергетика. Разработка законодательных инициатив, проведение круглых столов, организация парламентских слушаний – теперь входят в мои обязанности. Дополнительная работа ни в коем случае не исключает моего участия в других направлениях комитета, в том числе газификации", - сказала заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы (фракция "Единой России") Наталья Назарова.

Пристальное внимание депутат планирует уделить законодательству в сфере электроэнергетики.

"Существующая реформа электроснабжения давно не обновлялась. Время идет, а до сих пор действуют нормы, принятые десятки лет назад. Так, выявились некоторые новеллы законодательства, мешающие, либо осложняющие взаимодействия всех участников в сфере энергоснабжения и потребителей. В общем, необходимы серьезные изменения с учетом современных нужд и требований", - добавила парламентарий.

"Во время встречи Владимира Путина с депутатами Госдумы, глава государства отметил, что все предложения из народной программы партии должны быть в полном объеме доведены до конкретного результата в обозначенные сроки. И тема электроэнергетики также там отражена. Мы с коллегами сделаем все, чтобы законы позитивно работали как для граждан, так и для бизнеса", - подчеркнула Наталья Назарова.

Напомним, 12 октября прошло первое пленарное заседание VIII созыва Государственной Думы РФ. На нем были избраны руководящие органы – председатель парламента и его заместители, зарегистрированы фракции, утверждены составы комитетов и комиссий. Во фракцию "Единой России" вошли 324 депутата.