Фото:
Более 1500 нижегородок поставили на диспансерный учет с диагнозом "рак молочной железы" в 2021 году. Об этом сообщили в Территориальном фонде ОМС Нижегородской области.
Согласно информации, по итогам 8 месяцев этого года на диспансерном наблюдении по заболеваемости раком молочной железы состояло 13 094 нижегородки, каждая третья из них - трудоспособного возраста.
Из 1 558 женщин, взятых на диспансерное наблюдение в этом периоде с впервые установленным диагнозом, пациентки трудоспособного возраста составили 40% (623 человека).
Для женщин предусмотрено следующее обследование по полису ОМС (бесплатно):
Кроме того, по полису ОМС каждая женщина может обратиться за бесплатным обследованием не только к гинекологу своей женской консультации, но и к врачу-маммологу, прицельно занимающемуся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний молочных желез.
В 2020 году из-за временного прекращения профилактических мероприятий в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) маммографию прошли 7 825 жительниц нашего региона. За 8 месяцев 2021 года за счет средств ОМС в Нижегородской области уже было выполнено 20 894 маммографических обследования. Диагноз рака молочной железы при проведении диспансеризации в январе-августе 2021 года был впервые установлен у 43 пациенток.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+