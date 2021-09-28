Более 1500 нижегородок поставили на диспансерный учет с диагнозом "рак молочной железы" в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1500 нижегородок поставили на диспансерный учет с диагнозом "рак молочной железы" в 2021 году. Об этом сообщили в Территориальном фонде ОМС Нижегородской области.

Согласно информации, по итогам 8 месяцев этого года на диспансерном наблюдении по заболеваемости раком молочной железы состояло 13 094 нижегородки, каждая третья из них - трудоспособного возраста.

Из 1 558 женщин, взятых на диспансерное наблюдение в этом периоде с впервые установленным диагнозом, пациентки трудоспособного возраста составили 40% (623 человека).

Для женщин предусмотрено следующее обследование по полису ОМС (бесплатно):

ежегодный профилактический осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (в возрасте от 18 и старше);

взятие мазка с шейки матки для цитологического исследования (в возрасте от 18 до 64 лет включительно 1 раз в 3 года);

маммография обеих молочных желез в двух проекциях (в возрасте от 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года).

Кроме того, по полису ОМС каждая женщина может обратиться за бесплатным обследованием не только к гинекологу своей женской консультации, но и к врачу-маммологу, прицельно занимающемуся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний молочных желез.

В 2020 году из-за временного прекращения профилактических мероприятий в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) маммографию прошли 7 825 жительниц нашего региона. За 8 месяцев 2021 года за счет средств ОМС в Нижегородской области уже было выполнено 20 894 маммографических обследования. Диагноз рака молочной железы при проведении диспансеризации в январе-августе 2021 года был впервые установлен у 43 пациенток.