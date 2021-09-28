Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2021 10:31  [82] Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в переписи населения
15 октября 2021 10:24  [99] Более 1500 нижегородок поставили на диспансерный учет с диагнозом "рак молочной железы" в 2021 году
15 октября 2021 09:45  [85] Александр Мудров: "Проект "Вам решать" на деле доказал свою способность воплощать приоритетные для региона идеи"
15 октября 2021 09:22  [92] Задолженность на 4 млн рублей погасили участники акции "Прощайте,пени-2" от "Теплоэнерго"
14 октября 2021 18:29  [217] Евгений Люлин прокомментировал открытие памп-трека в Дзержинске
14 октября 2021 18:12  [236] Более 70 млн рублей выделено из регионального бюджета на ремонт двух корпусов Нижегородской областной детской больницы
14 октября 2021 17:39  [249] Новый памп-трек открыли в Дзержинске по нацпроекту "Жильё и городская среда"
14 октября 2021 17:29  [243] Более 50 килограмм фруктов и орехов уничтожено в нижегородском аэропорту за прошлую неделю
14 октября 2021 17:08  [693] Нижегородские вузы переходят на "дистант" или работают в смешанном формате
14 октября 2021 16:59  [274] Малыши с именами Вишня, Челси и Одессей родились в Нижегородской области
Общество

Более 1500 нижегородок поставили на диспансерный учет с диагнозом "рак молочной железы" в 2021 году

15 октября 2021 10:24  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1500 нижегородок поставили на диспансерный учет с диагнозом "рак молочной железы" в 2021 году. Об этом сообщили в Территориальном фонде ОМС Нижегородской области.

Согласно информации, по итогам 8 месяцев этого года на диспансерном наблюдении по заболеваемости раком молочной железы состояло 13 094 нижегородки, каждая третья из них - трудоспособного возраста.

Из 1 558 женщин, взятых на диспансерное наблюдение в этом периоде с впервые установленным диагнозом, пациентки трудоспособного возраста составили 40% (623 человека).

Для женщин предусмотрено следующее обследование по полису ОМС (бесплатно):

  • ежегодный профилактический осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом (в возрасте от 18 и старше);
  • взятие мазка с шейки матки для цитологического исследования (в возрасте от 18 до 64 лет включительно 1 раз в 3 года);
  • маммография обеих молочных желез в двух проекциях (в возрасте от 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года).

Кроме того, по полису ОМС каждая женщина может обратиться за бесплатным обследованием не только к гинекологу своей женской консультации, но и к врачу-маммологу, прицельно занимающемуся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний молочных желез.

В 2020 году из-за временного прекращения профилактических мероприятий в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) маммографию прошли 7 825 жительниц нашего региона. За 8 месяцев 2021 года за счет средств ОМС в Нижегородской области уже было выполнено 20 894 маммографических обследования. Диагноз рака молочной железы при проведении диспансеризации в январе-августе 2021 года был впервые установлен у 43 пациенток.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph