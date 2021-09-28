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Происшествия

Шесть сотрудников предприятия в Дзержинске обратились в больницу после сообщения о запахе химвеществами

15 октября 2021 13:33  [184] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть сотрудников предприятия в Дзержинске обратились в больницу после сообщения о запахе химвеществами. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Речь идет о территории в районе Автозаводского шоссе.

Для проведения замеров содержания в воздухе вредных веществ были приглашены специалисты оперативной группы Дзержинского пожарно-спасательного гарнизона, управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Был проведен забор воздуха.

Обратившееся с жалобой на запах ООО "ХимАвто" предположило, что в расположенном рядом НПК "Астат" произошла утечка дифенильной смеси. Однако, на предприятии опровергли нарушение технологического процесса. Дифенильная смесь не используется ими в производственном процессе. 

Специалисты осмотрели территорию предприятия "Астат". Отмечается, что на предприятии работают около 50 человек - жалоб на здоровье от сотрудников не поступало. 

На предприятии ООО "ХимАвто", производящем тосол и розлив масла, в производственном процессе занято около 100 человек. За медицинской помощью с симптомами головокружения и слабости обратились шесть человек. Один из сотрудников был госпитализирован, но на данный момент уже отпущен домой. 

Работа на производстве ООО "ХимАвто" приостановлена до выяснения обстоятельств, НПК "Астат" работает в штатном режиме.

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Теги:
Дзержинск Производство Экология
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