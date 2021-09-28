Роспотребнадзор не обнаружил вредных веществ в воздухе Дзержинска Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области не обнаружили вредных веществ в воздухе Дзержинска. Об этом сообщили в ведомстве.

Лабораторией Роспотребнадзора были отобраны пробы воздуха на рабочих местах в ООО "ТД Химавто" на содержание формальдегида, бензола, фенола и метанола.

"Согласно полученным результатам исследования содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не превышает предельно допустимой концентрации", - сообщили в управлении.

Напомним, что шесть сотрудников ООО "ТД Химавто" обратились в больницу с симптомами головокружения и слабости после сообщения о запахе химвеществами.

ООО "ХимАвто" предположило, что в расположенном рядом НПК "Астат" произошла утечка дифенильной смеси. Однако, на предприятии опровергли нарушение технологического процесса. Дифенильная смесь не используется ими в производстве. Жалоб на здоровье от сотрудников этого предприятия также не поступало. Специалисты осмотрели территорию предприятия "Астат". Сейчас оно работает в штатном режиме.