Четыре нижегородца прошли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ Общество

Четыре представителя Нижегородской области прошли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Она проводится в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

В номинации "Страна возможностей" (возрастная категория от 14 до 17 лет) финалистом стала София Меркурьева с проектом "Правовая аксиома", который помогает школьникам развивать навыки правильного выхода из конфликтной ситуации.

В номинации "Локальные медиа" (возрастная категория старше 14 лет, жанр "Видео") в финал вышла Анастасия Петрушенко с проектом "Волонтёрство как состояние души", который рассказывает о волонтерах акции взаимопомощи #МыВместе в городе Выксе Нижегородской области.

В номинации "Медиаволонтерство" (возрастная категория старше 14 лет, жанр "Контент для НКО") финалистом стала Елена Золотова с проектом "Безопасная среда", популяризирующим деятельность поисково-спасательного отряда "Волонтер" Нижегородской области.

В номинации "Герои среди нас" (категория "Юридические лица"), где представлены проекты защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия в профилактике и ликвидации ЧС, поиска людей, популяризации культуры безопасности среди населения, финалистом стал поисково-спасательный отряд "Волонтёр" (руководитель Сергей Шухрин). Проект "Волонтеры безопасности" поисково-спасательного отряда "Волонтёр" направлен на развитие ранее созданной сети из 18 местных добровольческих поисково-спасательных отрядов, которые осуществляют поиск пропавших людей, ликвидацию последствий стихийных бедствий и др.

Победителей объявят на Международном форуме гражданского участия, который пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве 2-5 декабря.

Народное голосование за лучшие инициативы #МЫВМЕСТЕ стартовало сегодня, 15 октября. Поддержать своих земляков нижегородцы могу, проголосовав по ссылке.

Народное голосование и оценка федеральным жюри конкурса проходят параллельно. С 18 октября по 1 ноября 2021 года на платформе Dobro.ru члены жюри будут оценивать работы по критериям, указанным в положении премии. Рейтинг призеров составляется по каждой категории, номинации и треку отдельно. В зависимости от итогового места в народном голосовании, инициативе присуждаются баллы, которые прибавляются к итоговой оценке от членов жюри.

Напомним, нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Нацпроект включает в себя 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".