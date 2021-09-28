Онлайн-ярмарка вакансий пройдёт в Нижнем Новгороде 21 октября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Центр занятости населения Нижнего Новгорода 21 октября в онлайн формате проведёт ярмарку вакансий учебных и рабочих мест через Zoom. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Нижегородцы смогут, благодаря онлайн-ярмарке, пообщаться с представителями кадровых служб компаний-работодателей, задать интересующие вопросы, отправить свои электронные резюме.

Кроме того, можно будет узнать информацию об открытых вакансиях в организациях, льготах, характере и условиях работы.

В ярмарке будет представлено свыше 1 000 открытых вакансий, уточнили в ведомстве. Средняя стоимость вакансии - 30 000 руб. Среди работодателей, которые примут участие в онлайн-ярмарке - НМЖК, ООО "Лента", ООО "Агроторг", гостиничный комплекс "Ока" и многие другие.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 16:00. Для участия нужно подключиться к программе Zoom, выбрать работодателя и присоединиться к видеоконференции. Подробная информация о вакансиях и времени собеседований размещена по ссылке.