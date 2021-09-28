"Теплоэнерго" заменило более 75 км сетей в рамках ремонтной программы 2021 года Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" заменило более 75 км сетей в рамках ремонтной программы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в настоящее время завершены работы по перекладке тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на участках общей протяженностью 75,2 км, отремонтировано 1165 единиц оборудования, выполнен ремонт на 42 объектах предприятия. В целом, до конца года объемы перекладки сетей будут доведены до 5,8% от общей протяженности, что позволит третий год подряд превысить рекомендуемый нормативный показатель в 5% замены трубопроводов.

"Высокий износа сетей требует от нас активной работы не только в межотопительный период, который, к слову, в этом году был рекордно коротким – всего 127 дней. Для проведения плановой замены трубопроводов в холодное время года мы используем специальные резервные схемы подачи теплоносителя, которые позволяют обеспечивать теплом наших потребителей во время работ. Благодаря большим объемам замены сетей мы уменьшили процент их износа и наблюдаем снижение аварийности", - отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Он также сообщил, что сформирована ремонтная программа на 2022 год, и предприятие готовится к проведению конкурсов для выбора подрядчиков, приобретения материалов.

Напомним, крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде АО "Теплоэнерго" обслуживает свыше 1700 км теплосетей в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.