Антон Гребень: Предварительное голосование – это экзамен, который я решился держать перед избирателями

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области идет прием заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России». Процедура проходит в преддверии выборов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Нижегородской области в сентябре 2026 года. В число кандидатов, подавших документы, вошел депутат регионального парламента Антон Гребень.

«Я принял решение участвовать в предварительном голосовании, потому что несу ответственность за развитие Кстовского района и благополучие его жителей. При поддержке нефтезавода уже многие годы удаётся реализовывать множество социальных проектов. Мы активно работаем над улучшением материально-технической базы учреждений дошкольного и школьного образования, культуры, спорта. Но много еще предстоит сделать. Предварительное голосование – это экзамен, который я решился держать перед избирателями», — отметил он.

Подать заявление для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для участников специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам. До 15 мая кандидатам необходимо опубликовать два видеоролика — о себе и своей программе.

Победители предварительного голосования будут утверждены кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах. Окончательный список партия сформирует на конференции в июне 2026 года.

Напомним, принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.

