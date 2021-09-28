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Бизнес

Банк "Открытие" запустил услугу отправки электронных счетов-фактур для корпоративных клиентов

18 октября 2021 10:43  [57] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" запустил услугу отправки электронных счетов-фактур для корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в банке появилась возможность отправки электронных счетов-фактур в личный кабинет клиента в системе электронного документооборота "Диадок".

Сотрудник кредитной организации может сформировать электронные счета-фактуры - первичную, корректированную и исправительную- в формате xml и отправить клиенту в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью банка. Новый функционал дает возможность, клиенту без посещения офиса через канал связи "Контур-Диадок" на своем рабочем месте, в кратчайшие сроки получать электронные счета-фактуры в формате XML по стандартам Федеральной налоговой службы.

Это поможет упорядочить работу со счетами-фактуры в форматах, установленных ФНС, сократить затраты рабочего времени и ресурсов подразделений фронт-линии банка на формирование, подписание и передачу клиентам бумажных оригиналов счетов-фактур по тарифам, включающим НДС. Ежемесячно для клиентов готовится примерно 4,5 тысячи бумажных оригиналов счетов-фактур.

В планах банка сформировать дополнительный канал обмена юридически значимыми электронными документами, который может быть использован для обмена любыми документами, в том числе документами свободного формата.

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