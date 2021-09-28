Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
18 октября 2021 16:13  [2] Оператор билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании
18 октября 2021 15:41  [56] ПСБ первым на российском рынке предоставил бизнесу возможность оплаты счетов в WhatsApp
18 октября 2021 14:33  [203] Самый крупный в Нижнем Новгороде веревочный городок может появиться в Автозаводском парке
18 октября 2021 12:30  [125] Горячая линия для предпринимателей по объектам торговли пройдёт в Нижнем Новгороде
18 октября 2021 11:12  [153] Опыт Нижегородской области представлен на всемирном конгрессе "Россия и соотечественники в меняющемся мире"
18 октября 2021 11:04  [201] Конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году объявлен в Нижнем Новгороде
18 октября 2021 10:43  [125] Банк "Открытие" запустил услугу отправки электронных счетов-фактур для корпоративных клиентов
15 октября 2021 15:24  [530] Открытие Private Banking: 10–15% бумаг китайских компаний в портфеле – вариант для состоятельных инвесторов
15 октября 2021 15:10  [457] Первая "Точка кипения hi-tech" открыта в Нижегородской области
15 октября 2021 14:51  [434] "Ростелеком" обеспечит круглосуточную техническую поддержку всероссийской переписи населения
Бизнес

ПСБ первым на российском рынке предоставил бизнесу возможность оплаты счетов в WhatsApp

18 октября 2021 15:41  [56] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПСБ первым на российском рынке предоставил бизнесу возможность оплаты счетов в WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, банк запустил уникальный для российского рынка сервис для бизнеса, который позволяет выставлять и оплачивать счета в мессенджере WhatsApp.

Чат-бот, созданный банком ПСБ на основе нейронных сетей и машинного обучения, автоматически распознает счет, направленный в мессенджер, и предлагает клиенту заполненное платежное поручение, которое он подтверждает смс-кодом по технологии облачной электронной подписи, Чат-бот также консультирует клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка, а при необходимости всегда есть возможность связаться с сотрудником ПСБ для уточнения информации.

"Анализируя предпочтения наших клиентов-предпринимателей, мы пришли к выводу, что они используют мессенджеры для взаимодействия с бизнес-партнерами и часто направляют через эти каналы счета или финансовые документы. Мы решили изменить сам подход к взаимодействию банка с клиентами - не создавать новые мобильные приложения, а, с учетом обеспечения безопасности операций, использовать те инструменты коммуникации, которые уже доказали свою востребованность", - сказал Александр Чернощекин, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ.

"В апреле текущего года был запущен чат-банк в Telegram, где в настоящее время количество запросов достигает 3 тысяч в месяц. Теперь и в другом популярном мессенджере - WhatsApp - чат-бот ПСБ может ответить на вопросы, связанные с обслуживанием в банке, показать остаток по счету, запросить выписку, распознать и оплатить счет. ПСБ видит большой потенциал в дистанционных сервисах, которые упрощают рутинные, но необходимые процессы, связанные с ведением бизнеса, поэтому мы продолжим расширять функционал чат-бота и интегрировать в сервис наиболее востребованные банковские услуги, включая кредитование", - добавил он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph