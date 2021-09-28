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Бизнес

Оператор билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании

18 октября 2021 16:13  [110] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Оператор билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в рамках обновления бренда оператор представил обновленный сайт компании и выпустил новое мобильное приложение— билайн. В Google Play уже доступна версия для Android. Версия для устройств под управлением iOS появится в магазине App Store в ближайшее время. Все работы по обновлению цифровых площадок были проведены силами in-house команды билайна.

Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Поменялось название — билайн вместо "Мой Билайн". Поменялась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа.

Здесь же, на главном экране, появился раздел "Роуминг", где можно легко найти информацию о том, сколько будет стоить интернет, минуты разговора и SMS в выбранной стране, а также приобрести роуминг-пакеты по выгодной цене.

В новом приложении уменьшилось количество рекламных баннеров — теперь ничего не отвлекает пользователя от решения первостепенных вопросов, с которыми он обратился к приложению. Подвергся обновлению и раздел "Для вас" — теперь здесь собраны все персональные предложения для клиента, а также скидки от партнеров билайн.

Кроме того, на главном экране появилась точка входа в интернет-магазин билайн, где представлены новинки и самые популярные смартфоны, планшеты и аксессуары. В планах команды интеграция полноценного интернет-магазина в приложение билайн.

"Мы рассчитываем на то, что возможности нового приложения билайн заменит нашим клиентам поход в офис продаж. Но если такая необходимость все же появится — в поиске на главном экране вы всегда сможете найти информацию о ближайшем офисе билайн", - сказал директор по интернет решениям билайна Никита Чепрасов.

Полностью обновилась и главная страница beeline.ru, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта. Последняя стала работать гораздо быстрее, в том числе и за счет отказа от загрузки новых страниц в пользу раскрывающихся pop-up с информацией о товаре в каталоге интернет-магазина.

"Мы сделали наш новый сайт похожим с точки зрения использования на популярные сегодня сайты маркетплейсов — паттерны поведения здесь такие же. Это позволит нашему пользователю легко ориентироваться на обновившейся площадке", - отметил директор по интернет решениям билайна Никита Чепрасов.

Новое приложение и сайт билайна — начало глобального обновления цифровых площадок компании.

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