Спектакль "Дядя Ваня" не состоится на Горьковском фестивале в Нижнем Новгороде из-за болезни актеров Культура и отдых

Фото: с сайта Московского губернского театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спектакль "Дядя Ваня" Московского губернского театра не состоится на Российском театральном фестивале имени М. Горького из-за болезни актеров. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного театра драмы, на площадке которого проводится фестиваль.

Постановку по пьесе Антона Чехова должны были представить 21 октября.

Согласно информации на сайте театра, ее жанр определяется, как "сцены деревенской жизни в двух действиях". Режиссером и актером спектакля выступает Сергей Безруков (Иван Войницкий). Также в спектакле задействованы: Антон Хабаров (Михаил Астров), Карина Андоленко (Елена Андреевна), Диана Егорова (Софья Александровна), Григорий Фирсов (Александр Серебряков) и др.

Билеты подлежат возврату. Купленные в кассе необходимо сдать обратно до 21 октября, приобретенные на сайте театра можно вернуть по ссылке, на сайте kassir.ru - подлежат сдаче на сайте.



"Приносим извинения за причинённые неудобства и желаем всем здоровья", - заявили в театре.

Напомним, Российский театральный фестиваль им. М. Горького открылся в Нижнем Новгороде 14 октября. В этом году фестиваль посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Он носит название "Герои своего времени: драматургия личности".

В конкурсной афише представлены восемь спектаклей российских театров: Нижегородский театр драмы им. М. Горького, Центр театрального мастерства, МХТ им. А.П. Чехова, Московский академический театр им. Вл. Маяковского, Московский губернский драматический театр, Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, Театр-фестиваль "Балтийский дом". Также в конкурсе примет участие Национальный театр Белграда из Сербии.