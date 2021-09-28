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Культура и отдых

Театральный фестиваль им. М. Горького открылся в Нижнем Новгороде

15 октября 2021 11:46  [119] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Российский театральный фестиваль им. М. Горького открылся в Нижнем Новгороде 14 октября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии.

Фестиваль проходит в Нижегородском академическом театре драмы им. Горького и продлится до 22 октября включительно. 

"Это юбилейный десятый фестиваль. Мы посвящаем его 800-летию Нижнего Новгорода. В этом году сложно было сформировать афишу. Если в девятом фестивале участвовали пять стран, то в этом году две — Россия и Сербия. Но мы пригласили очень сильные коллективы, в спектаклях задействованы наши театральные звезды. Я думаю, что те спектакли, которые составили афишу фестиваля, порадуют нижегородцев. Девиз нашего фестиваля — драматургия личности. Она созвучна идее Горького — все в человеке. Мы составляли репертуарный план в этом ключе", - рассказал журналистам директор театра Борис Кайнов.

На церемонию открытия и первый спектакль нижегородцев пригласил сам Максим Горький. Специально для фестиваля нижегородским театром "МАБУ" была создана трехметровая кукла писателя. Как в свое время автор своими произведениями зажег свет в сердцах его читателей, кукла Горького дала старт фестивалю, осветив театр огромной лампочкой.

Заместитель министра культуры Нижегородская области Елена Лупина напомнила, что Фестиваль им Горького — это традиция, которая существует в Нижнем Новгороде с 1958 года. Фестиваль был учрежден в год 90-летия писатели и проходил в знаменательные даты, связанные с ним. Затем проведение фестиваля на какое-то время было прекращено, но возобновлено в 2011 году по инициативе театральной общественности. Сейчас фестиваль проводится раз в два года.

"Это жемчужина театральной жизни Нижнего Новгорода. До недавнего времени наш город носил имя Горького. И эта некая преемственность в театральной сфере, которая позволяет достойно вспоминать автора многочисленных произведений. Мы сегодня поднимали статистику, Максим Горький входит в тройку самых экранизируемых авторов в России. Не иметь в активе такого мероприятия, было бы по меньшей мере странно", - отметила она.

Гости церемонии открытия смогли увидеть, как все начиналось, в коротком фильме, созданном театром. Следуя за стрелкой часов, гости освежили в памяти яркие постановки и моменты, связанные с фестивалем. 

Первым спектаклем, который был представлен нижегородскому зрителю стал оммаж фильму Билли Уайлдера "Бульвар Сансет" - триллер "Звезда вашего периода" (16+) Московского художественного театра им. Чехова. Главную роль в спектакле исполнила Рената Литвинова, являющаяся его режиссером-постановщиком. Она пригласила нижегородцев заглянуть в мир пожилой кинодивы, который та превратила в нуарную кинокартину. Созвучно с девизом спектакля зрители исследуют драматургию личности актрисы, которая оказалась невостребованной. В попытках разобраться, где грань между реальностью и искусством, они приходят к тому, что эта грань стирается. Остается лишь внутренний мир человека.

(с сайта Нижегородского театра драмы им. Горького)

"Вдохновленная фильмами о кинодивах великого кинематографа прошлых лет, когда величие звезды сопоставлялось с величием ролей и с ее человеческим масштабом, я сочинила спектакль "Звезда вашего периода" именно про постсоветскую кинозвезду, со всем ее прошлым и ее воображаемым будущим, – и это будет триллер и пронзительная драма одновременно, – про вечные поиски любви, про актуальность, про то, что у всех своя скорость старения, и про Личность, которая оправдывает всю прожитую жизнь и про которую скажут: "…Она была великой звездой вашего периода…", - говорит о своем спектакле Рената Литвинова (прим. на сайте театра).

Впереди нижегородцев ждет еще семь спектаклей: "Мещане"(16+) Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, "Ты, я..."(18+) Театра-фестиваля "Балтийский дом", "Русский роман" (16+) Московского академического театра им. Вл. Маяковского, "Васса Железнова и другие" (18+) Национального театра Белграда, "Тарас Бульба" (16+) Нижегородского академического театра драмы им. Горького, "Герои среди нас" (18+) нижегородского ЦТМ и "Дядя Ваня" (16+) Московского губернского драматического театра.

Сегодня, 15 октября в стенах театра откроется сразу две выставки - "Город Горький в пейзажах и портретах" и фотовыставка "Летопись театрального фестиваля им. Горького". А 17 октября - фотовыставка и экспозиция театральных костюмов "120 лет на нижегородской сцене".

Кроме того запланированы встречи с актерами и режиссерами, а также лекции и мастер-классы для участников фестиваля, жюри и зрителей.

Напомним, в жюри фестиваля вошли театральные критики из Москвы — заслуженный работник культуры РФ Николай Жегин (председатель жюри), профессор ГИТИСа Нина Шалимова, театровед Ксения Стольная, а также эксперт премий "Золотой софит" и "Золотая маска" Евгений Авраменко из Санкт-Петербурга и профессор современной драматургии Драгана Бошкович из Белграда (Сербия). В составе молодежного жюри фестиваля: студенты Российского института театрального искусства–ГИТИСа Дарья Фомичева и Елена Шибаева.

Каждый театр в результате получит грамоту, подтверждающую участие в фестивале. Лучшим по мнению жюри театрам будут присуждены премии Евгения Евстигнеева и Николая Левкоева.

В ходе церемонии открытия и.о. губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев напомнил о нестабильной эпидобстановке в регионе.

"К сожалению вынуждены проводить мероприятия в условиях ковидных ограничений, но эта мера вынужденная, чтобы мы могли вместе насладиться тем искусством, которое будет на этой сцене", - сказал он.

Напомним, правила доступа на массовые мероприятия изменились в Нижегородской области в начале октября. Теперь в театры допускаются лишь те, кто имеет сертификат о прививке от коронавируса, сертификат об иммунизации (перенесенном заболевании) или при предъявлении активированного "универсального документа посетителя мероприятий" либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа.

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Теги:
Литература Театр Фестиваль
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