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Общество

Более 120 переписных участков открыто в Нижнем Новгороде

19 октября 2021 10:03  [53] Общество

Более 120 переписных участков открыто во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, самое большое количество переписных участков работает в крупнейших районах города - Автозаводском, Сормовском и Канавинском.

Проведение опросов нижегородцев на переписных участках организовано с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований. Так, сотрудники участков измерят респондентам температуру и предоставят антисептики для обработки рук, а также проследят за соблюдением рекомендованной социальной дистанции. Кроме того, самим переписчикам выданы перчатки и защитные маски. Наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19 либо сертификата об иммунизации для переписчиков является обязательным.

Глава города Юрий Шалабаев призвал нижегородцев принять участие в начавшейся в России переписи населения. Он напомнил, что с 15 октября стартовала всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября 2021 года.

Напомним, предусмотрено три способа участия во Всероссийской переписи населения: можно самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг, можно ответить на вопросы переписчика дома, а можно дойти до ближайшего переписного участка. Адреса переписных пунктов можно найти на сайте Нижегородстата.

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